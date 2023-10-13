Деньги утекают сквозь пальцы: мужчины с этими именами совсем не умеют экономить

Материальный достаток - это то, к чему стремится среднестатистический мужчина. Для него важно иметь солидное состояние, чтобы обеспечивать в полной мере себя и семью. Но есть парни, которые не имеют за душой ни гроша - тратят все до копейки. Клянутся исправиться, но после очередной зарплаты или аванса все повторяется снова. Чаще всего безудержные транжиры носят эти три имени.

Антон

Душа компании и любитель развлечений. Парень, нареченный этим именем, не любит брать на себя ответственность - он предпочитает идти по жизни легко, не связывая себя никакими обязательствами. Антон легко и бездумно относится не только к людям и отношениям, но и к деньгам. Его финансы всегда поют не просто романсы, а частушки.

Антон с радостью тратит свои кровные налево и направо, не задумываясь о завтрашнем дне.

Кроме того, нередко он страдает от лудомании - то есть игровой зависимости. Обладатель этого имени способен спустить все до копейки в казино, потому что “до последнего надеялся на удачу”. На самом деле Антон просто не умеет вовремя остановиться.

Илья

“Да я богач!” - радостно восклицает Илья в первый день после зарплаты… и идет тратить честно заработанное. Безусловно, хозяин - барин, и тот, кто трудился весь месяц, вправе распоряжаться своей зарплатой по собственному усмотрению. Однако обладатель этого имени просто-напросто сорит деньгами, не задумываясь о завтрашнем дне.

Даже если Илья понимает, что тратит слишком много денег, остановиться уже не может.

Во-первых, потому что ему нравится производить на окружающих впечатление обеспеченного человека, который легко может позволить себе угостить всю компанию или заказать блюдо за баснословные деньги. Во-вторых, у него формируется настоящая зависимость от спонтанных трат.

Кирилл

Обладатель этого имени постоянно находится в долговой яме. Кирилл относится к числу тех людей, которые живут не по средствам. Вместо того чтобы экономить, покупать вещи и продукты в своем ценовом сегменте или начать больше зарабатывать, он тратит деньги - а потом перебивается тем, что удалось занять у сердобольных друзей.

Как только на банковскую карточку Кирилла поступает зарплата, он рассчитывается со всеми долгами - и понимает, что это ушла львиная доля средств.

До определенного момента он живет на оставшиеся деньги, но потом снова приходится влезать в долги. Это замкнутый круг, выбраться из которого очень сложно.