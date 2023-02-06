Деньги утекают сквозь пальцы: эти знаки Зодиака совершенно не умеют экономить

“Копейка рубль бережет”, - гласит народная мудрость. Правда, следуют ей далеко не все. Некоторые люди предпочитают не откладывать деньги на завтрашний день, а тратить все до последнего на всевозможные мелочи, которые потом оказываются не очень-то и нужны или на дорогостоящие вещи не по карману. Они могут похвастаться перед окружающими брендовой обновкой, а потом до конца месяца перебиваться займами у знакомых и родственников. Рассказываем, какие знаки, по наблюдениям астрологов, постоянно оказываются в минусе.

Весы

Представители воздушного знака - истинные эстеты. Они не могут уйти из магазина, не купив в нем какую-нибудь симпатичную вещицу, которая, по их мнению, идеально впишется в интерьер. Весы вовсе не останавливает тот факт, что их дом уже буквально забит такими импульсивными приобретениями.

Сами представители знака относятся к своему материальному положению философски.

Мол, легко досталось - так же легко и уйдет. Весы хорошо зарабатывают, а потому они уверены в том, что потраченная сумма скоро вернется к ним на карту в виде очередной премии. Так и происходит, но накоплению капитала это не способствует.

Водолей

Водолеи принадлежат к типу “свободного художника”, который не озабочен материальными ценностями. Голова уроженцев воздушного знака забита совсем другими мыслями и идеями, порой они даже не знают точно, какая сумма лежит у них на счете или в кошельке - что вы, у них есть заботы поважнее, чем заработок и пропитание.

Представители знака могли бы много зарабатывать, но чаще всего они продают свои работы практически за бесценок или дарят.

Даже если Водолею удается выручить крупную сумму, он, скорее всего, потратит ее на праздник по случаю своего успеха и подарки близким, а потом снова будет сидеть без гроша в кармане.

Рыбы

В голове у Рыб кроется настоящий кладезь идей. Они способны генерировать идеи для бизнеса и стартапа по несколько раз на день, но, увы, ничего из этого не воплощают в жизнь самостоятельно.

Уроженцам водного знака не хватает организованности, самодисциплины и целеустремленности, чтобы взяться хотя бы за одно дело и завершить его.

С большей долей вероятности Рыбы подарят свои идеи окружающим, которые действительно смогут извлечь из этого по максимуму. Глядя на то, как другие обогащаются за их счет, уроженцы знака не кусают локти от зависти. Они уверены, что их собственный успех еще впереди.