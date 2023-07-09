Деньги утекают как вода: эти знаки Зодиака совершенно не умеют экономить

В мире существует огромное количество книг, интернет-ресурсов и тренингов о том, как научиться экономить. Но, несмотря на это, тысячи людей каждый месяц с неприятным удивлением обнаруживают, что их расходы снова превысили допустимые нормы. По наблюдениям астрологов, чаще всего импульсивные траты свойственны представителям трех знаков зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе постоянно выходит за рамки личного бюджета.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, являются высококлассными специалистами. Руководство души не чает в представителях воздушного знака, поэтому нередко награждает их повышением по карьерной лестнице с повышением зарплаты или солидными премиями. Одним словом, на отсутствие источников дохода Весы пожаловаться не могут.

Уроженцы этого знака могли бы жить припеваючи, если бы не их фантастическая расточительность.

Весы не могут пройти мимо понравившейся вещи в магазине, не купив ее. В результате весь дом этого знака напоминает одну большую барахолку, но его это вовсе не останавливает: часть вещей Весы дарят или продают в интернете и взамен покупают новые.

Водолей

Представители воздушного знака - не из тех, кто стремится к богатству. При том, что они неплохо зарабатывают, деньги не являются для них самоцелью. Куда больше значения для Водолея играют те вещи, которые они могут сделать благодаря финансам - отправиться в путешествие, сделать крутой подарок другу, сделать пожертвование в благотворительный фонд.

В результате Водолей нередко остается без гроша за душой, потому что потратил свои кровные на что-то, что показалось ему наиболее важным в настоящий момент.

Отношение к финансам у этого воздушного знака философское - они считают, что незачем привязываться к ним, все равно заработают еще.

Рыбы

Рыбки обожают баловать себя любимых чем-нибудь новеньким. В глубине души представители этого знака - настоящие дети, которые нуждаются во всевозможных “поощрялках”, сюрпризах и подарках. А поскольку Рыбы уже выросли из того возраста, когда можно ожидать волшебства от кого-то, они устраивают его себе сами.

Поэтому деньги, которые зарабатывают уроженцы этого знака, утекают у них сквозь пальцы.

Зато дома у Рыб можно найти огромные коллекции всевозможных статуэток, книг, картин и других предметов, которые им нравятся и которые они с удовольствием собирают.