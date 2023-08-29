Деньги ушли на чужой счет: Роман Костомаров пострадал из-за аферистов

В Telegram-канале Романа Костомарова появилось новое видеообращение от спортсмена. Еще недавно он записывал ролик, чтобы поблагодарить всех фанатов за поддержку во время болезни и реабилитации, а теперь вынужден был выступить с важным предупреждением.

По словам Костомарова, в Сети стало появляться много поддельных каналов, в том числе и таких, которые пытаются нажиться на его болезни. Мошенники, прикрываясь именем и фотографией Романа, объявляют о тяжелом финансовом положении семьи и просят о помощи. Аферисты объявляют сборы якобы на реабилитацию или новые протезы, а сердобольные граждане отправляют деньги на указанные счета. Но ни копейки из этих денег не получает семья спортсмена.

Чемпион объявил, что ему принадлежит только один канал — тот, на котором опубликовано видео. У него около 50 тысяч подписчиков. Кроме того, Костомаров никогда не собирал деньги с людей и не планирует устраивать подобные сборы. Мужчина возмущен, что на его сложном положении злоумышленники пытаются нажиться. Его поклонники теряют деньги, а репутация самого Романа может серьезно пострадать.