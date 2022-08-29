Деньги-то ненастоящие! Россиянам открыли глаза на вопиющую ложь создателей шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» выходила на российских экранах более 20 лет. Сначала она шла под названием «О, счастливчик!», а после обрела более звучное имя, под которым ее полюбили миллионы зрителей, собирающиеся у ТВ по вечерам. Каждый из них сам мечтал оказаться в студии, чтобы ответить на непростые вопросы ведущего и получить шанс на главный приз — 3 млн рублей.

Таких победителей за всю историю проекта было не так уж много, поэтому у зрителей всегда захватывал дух от момента передачи огромной суммы денег в эфире. Однако, как оказалось, банкноты, которые использовались на съемках, были ненастоящими. Они требовались только для того, чтобы создать нужный эффект на телеэкране. Выигрыш победитель обычно получал либо переводом на карту, либо на банковский счет, так ни разу и не подержав в руках наличность.

Кстати, похожие телешоу много лет транслировались в других странах по всему миру. Самый крупный выигрыш был получен в Великобритании: из-за разницы в курсах валют победитель в переводе на рубли получил около 80 млн.