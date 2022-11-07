Деньги сами липнут: топ-4 женских имени, которые притягивают богатство и удачу

Специалисты в области эзотерики утверждают - имя оказывает значительное влияние не только на судьбу и характер своего обладателя, но и на другие сферы его жизни, в том числе любовную или финансовую. Считается, что некоторые имена несут в себе такой мощный заряд энергетики, что могут притягивать в жизнь своего носителя везение и богатство. Рассказываем, какие женские имена подарят своей носительнице материальные блага.

Авдотья

Имя Авдотья в наши дни довольно редкое. Но, как считают эксперты в сфере эзотерики, родителям, которые желают для своей дочери материального благополучия, должны внимательно присмотреться к этому варианту. Дело в том, что Авдотьи - решительные, умные, целеустремленные женщины, которые умеют обращаться с деньгами и привлекать в свою жизнь богатство.

Достаток сам плывет в руки носительниц этого необычного старинного имени - на зависть всем окружающим.

Анна

Считается, что если наречь девочку именем Анна, то, став взрослой, она легко добьется поставленных целей. Красивое и гармоничное имя притягивает в жизнь своей обладательницы везение, любовь, и, конечно же, богатство. Анна наделена умом и разнообразными талантами, поэтому она с легкостью находит дело, которое принесет ей не только удовлетворение от труда, но и стабильный высокий доход. Деньгами Аня распоряжается грамотно и всегда может приумножить свое богатство.

Дарья

Имя Дарья носят девушки с характером, которые уж точно не упустят возможности обогатиться. Как правило, обладательницы этого имени наделены сильным характером, который позволяет им занимать руководящие должности или успешно строить свой собственный бизнес.

Деньги Дарья любит, и, надо сказать, они отвечают ей взаимностью.

Женщины, которые носят это красивое имя, никогда не сидят на мели, напротив, их капитал растет как на дрожжах день ото дня.

Карина

Носительницам этого имени благоволит само мироздание - еще бы, ведь один из вариантов его перевода “богатая” или “дорогая”. Карина умеет распоряжаться своими средствами и извлекать из них максимальную выгоду. Если у нее что-то не получается, она не опускает руки, а продолжает упорно идти вперед до тех пор, пока не добьется желаемого.