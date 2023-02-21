Деньги сами липнут к девушкам с этими именами

У обладательниц этих имен на счете всегда есть круглая сумма.

В каждом имени заложена своя собственная, уникальная энергетика. Некоторые имена приносят своей обладательнице успехи в карьере, другие помогают обрести счастье в любви, третьи, помимо всего прочего, приносят материальный достаток. Специалисты в сфере эзотерики убеждены - если назвать новорожденную дочку определенным именем, она никогда не будет нуждаться в деньгах. Рассказываем, какие имена, по мнению специалистов, носят самые обеспеченные девушки.

Авдотья

Современные родители редко выбирают для дочерей имя Авдотья, а зря, убеждены специалисты. Ведь оно притягивает к своей обладательнице финансовую удачу. Авдотья любит деньги и не стесняется своего желания жить комфортно и обеспеченно.

Девушки, нареченные этим именем, притягивают к себе деньги как магнитом.

Судьба постоянно посылает им новые возможности дополнительного заработка или преумножения своего капитала. На зависть окружающих Авдотья от года к году становится все состоятельнее.

Анна

Ане благоволит сама вселенная. В жизни обладательницы этого красивого имени царит гармония абсолютно во всех сферах, в том числе в финансовой. При этом Анна не гонится за богатством, не жаждет выставлять его напоказ, но, скопив свой капитал, расходует его разумно и во благо.

Словно по волшебству, сразу после завершения учебы или еще во время нее Аня устраивается на престижную работу.

А дальше благодаря своему трудолюбию, ответственности и уму восходит на самую вершину карьерной лестницы.

Дарья

Обладательница имени Дарья по характеру прирожденный лидер. Нередко женщины, нареченные так родителями, выбирают для себя карьеру предпринимателя. Они легко и уверенно строят свой бизнес, с каждым месяцем увеличивая доход.

К своим кровным Дарья относится бережно, не тратит их налево и направо, а делает выгодные вложения.

В результате ее капитал возрастает до таких сумм, при которых Даша может позволить себе абсолютно все, что захочет.

Карина

Женщины, нареченные именем Карина, способны изобрести тысячу и один способ заработать денег. Обладательницы этого имени ищут пути к обогащению еще в юности, устраиваются на подработку, поскольку хотят быть финансово независимыми.

Спутника жизни Карина находит себе под стать - целеустремленного и готового на все ради исполнения заветного желания. Вместе они составляют отличный тандем, способный организовать свое дело и обогатиться на нем.