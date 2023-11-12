Деньги польются рекой: что нужно сделать уже сейчас, чтобы разбогатеть в 2024 году

Предстоящий год сулит множество перемен в жизни людей на всей Земле. В последние минуты уходящего 2023-го во всех странах будут загадывать желания. Однако есть способы привлечь финансовое благополучие и не надеяться на удачу.

Так, исходя из примет, чтобы стать богатым в будущем, нужно выполнить ряд указаний. Например, необходимо полностью заставить стол в новогоднюю ночь. А под бой часов все бокалы должны быть полными. Помимо этого, под 12 ударов нужно бросить монетку в бокал, подумать о собственном финансовом успехе и выпить напиток до дна, оставив монетку на дне. Также елку и всю квартиру в целом нужно украсить купюрами и монетами. Под тарелки гостям тоже следует положить деньги, а на стол поставить семь зеленых свечей.

Заранее же нельзя давать в долг деньги, увлекаться азартными играми. Свободное время нужно посвятить подготовке к празднику и украшению дома, чтобы он выглядел как можно эффектнее. Это все покажет духам, что жители дома готовы к богатству, и, как уверены эксперты, успех не заставит себя ждать.