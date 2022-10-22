Деньги польются рекой: 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Эксперты назвали знаки, которым будет сопутствовать финансовая удача.
Денежные затруднения бывают у всех - важные покупки и незапланированные траты могут значительно подкосить домашний бюджет. Поэтому от неожиданных источников дохода не отказался бы, вероятно, ни один знак зодиака. Однако финансовое везение будет на стороне только четырех зодиакальных везунчиков - астрологи рассказали, кто может рассчитывать на богатство в ноябре 2022.
Близнецы
Как говорится, кто не рискует - тот не пьет шампанское. Звезды говорят, что в последний месяц осени Близнецам пойдут на пользу большие перемены. Главное - не пасовать перед кардинальными изменениями, которые привлекут в жизнь уроженцев знака дополнительный заработок. Ноябрь 2022 - самое время для того, чтобы уйти с нелюбимой работы, попробовать себя в новом деле или наконец осуществить давно задуманный грандиозный проект.
Материальное поощрение не за горами.
Дева
Если в предшествующие месяцы в жизни и карьере Девы был полный штиль, то в ноябре, по заверениям астрологов, этот знак имеет все шансы продемонстрировать свой потенциал. Вполне возможно, что представителям земного знака поручат вести солидный проект. Бояться ответственности не стоит - личные и профессиональные качества Девы позволят без проблем справиться с поставленными задачами и получить щедрую премию от руководства.
А следом и повышение - чем черт не шутит?
Весы
Согласно прогнозам, ноябрь 2022 станет продуктивным месяцем и для Весов. Особенно крупно повезет тем уроженцам воздушной стихии, которые работают в сфере дизайна, красоты, моды - новый виток вдохновения позволит им выйти на следующий уровень мастерства, а значит, и дохода.
Кроме того, специалисты в сфере астрологии утверждают, что финансовая удача будет на стороне Весов-спортсменов, а также тех, кто занимается интеллектуальной деятельностью - в первую очередь ученых.
Козерог
Представителям земного знака в ноябре необходимо доверять своему шестому чувству. Астрологи говорят, что именно оно способно подсказать Козерогу, в какой сфере их ожидает финансовое везение. Вполне вероятно, что уроженцам знака стоит начать осваивать новую профессию или отправиться на курсы.
Согласно небесным светилам, начинания Козерогов принесут неплохие плоды - уже в первый месяц после смены вектора представители водной стихии смогут заработать солидную сумму.