Деньги на первом месте: для женщин этих знаков Зодиака финансы важнее любви

Спор о том, по любви или по расчету выходить замуж, вероятно, не потеряет своей актуальности во все времена. Одни девушки твердят, что с милым рай и в шалаше, а другие добавляют: “Если в шалаше Porsche”. Безусловно, каждая представительница прекрасного пола вправе сама решать, на что делать ставку - на достаток или на чувства. По наблюдениям астрологов, дамы, для которых предпочтительнее первый вариант, появляются на свет под определенными знаками.

Телец

Между богатым, но нелюбимым мужчиной и привлекательным, но небогатым парнем женщина-Телец определенно выберет первого. Почему? Все очень просто. В первую очередь представительница земной стихии мыслит практически. Она считает, что чувства все равно рано или поздно пройдут, достаток намного важнее.

Рай в шалаше даму-Тельца не прельщает.

“Одними комплиментами и признаниями в любви сыт не будешь”, - так рассуждает эта женщина.

Кроме того, она сразу же задумывается о будущем, о детях, которых необходимо кормить, поить и обеспечивать всем необходимым. Словом, ее цель - удачно выйти замуж.

Близнецы

Женщина-Близнецы способна вскружить голову любому мужчине. Она прекрасно знает об этом и умело пользуется природным обаянием. Больше всего на свете представительница воздушного знака хочет никогда и ни в чем не нуждаться, жить красиво и не знать никаких бед. И в этом ей поможет богатенький кавалер.

Обеспеченные мужчины быстро клюют на удочку дамы-Близнеца.

Еще бы, ведь с такой красоткой не стыдно выйти в свет, чтобы друзья и завистники кусали локти. Женщина, рожденная под этим созвездием, еще и очень умна. Прибрав к рукам какого-нибудь богача, она будет ловко вытягивать из него денежки на свои хотелки.

Скорпион

Если поклонник предложит даме-Скорпиону отправиться на свидание в уютное, но недорогое кафе, она уж точно испепелит его презрительным взглядом.

“Хочешь такую, как я - соответствуй”, - такой политики придерживается в отношениях уроженка водного знака.

Букет полевых цветов и плюшевый мишка в подарок для нее равны оскорблению.

Красивая жизнь манит к себе женщину-Скорпиона. Она уверенно идет к своей цели, вращается в тех кругах, где можно познакомиться с обеспеченным мужчиной. Ей не так уж важно, по-настоящему ее любит богатенький избранник или она для него - игрушка в золотой клетке, главное, чтобы на карте всегда была солидная сумма.