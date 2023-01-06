Деньги к ним липнут: мужчины с этими именами притягивают деньги магнитом

В далеком прошлом, в первобытном обществе, мужчина играл роль добытчика, того, того, на чьих плечах лежали все заботы об обеспечении семьи самым необходимым - крышей над головой, пищей, шкурами, из которых можно было сшить одежду. А уж если главе семейства удавалось добыть нечто особенное, эксклюзивное, - какой-нибудь бивень мамонта - домочадцы в нем души не чаяли. С тех пор прошло огромное количество времени, но представители сильного пола не утратили желания баловать своих близких. А для того, чтобы можно было это делать, необходимы деньги. Специалисты в сфере эзотерики назвали имена, которые обычно носят успешные и состоятельные мужчины - они способны превратить жизнь своей семьи в сказку.

Андрей

Обладатели имени Андрей сполна наделены такими качествами, как амбициозность, целеустремленность, желание много трудиться и соответствующе зарабатывать. В офисе мужчины, которые носят это имя, на хорошем счету - они ответственные и эффективные сотрудники, которым не страшно поручить самые серьезные проекты.

В результате Андрей пусть не сразу, но постепенно часто дорастает до кресла руководителя.

Никита

Мужчины, нареченные именем Никита, обладают превосходной деловой хваткой. Они хорошо чувствуют, какие тренды востребованы в настоящее время, и не упускают возможности заработать на этом. Кроме того, обладатели этого имени как никто другой успешны в проведении деловых переговоров и заключении контрактов.

Поэтому работодатели высоко ценят такого сотрудника и поощряют его материально.

Федор

Одно из главных качеств, присущих Федору - упрямство. Именно оно помогает достичь ему таких карьерных и финансовых высот, о которых большинство даже не мечтает. Порой обладатели этого имени решаются на эксперименты, которые могут показаться рискованными и провальными, но в результате, вопреки скептическим ожиданиям окружающих, оказываются в выигрыше.

Федору стоит больше доверять своей интуиции, она его никогда не подводит.

Эльдар

Носители имени Эльдар, как правило, изначально стремятся к тому, чтобы вести свой собственный бизнес - перспектива работать “на дядю” не привлекает этих независимых мужчин. В большинстве случаев обладатели этого имени решают открыть свое дело - и, несмотря на трудности, которые то и дело будут возникать на их пути, добьются всех возможных высот.