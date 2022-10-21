Деньги иностранцев не спасли: как «нищие» Советы заткнули за пояс Голливуд

Успех фильма далеко не всегда зависит от его бюджета.

Детская сказка «Новогодние приключения Маши и Вити» появилась на советском телевидении в 1975 году. Зрители остались в восторге от доброго фильма, отмечая не только захватывающий сюжет, но и яркие декорации. Однако мало кто догадывался, как на самом деле создавался знаменитый фильм.

Дело в том, что партия выделила недостаточно большой бюджет фильму. Но режиссер Игорь Усов не растерялся, ведь в то же время в павильонах совместно с американцами снимался проект «Синяя птица», который мог похвастаться большим финансированием и эффектными декорациями. И именно в них съемочная группа «Новогодних приключений» провела большую часть съемок.

При этом многие кинематографисты были уверены, что «Синяя птица» обязательно добьется успеха, а вот история о Маше и Вите не понравится советскому зрителю. В итоге все вышло совершенно наоборот: амбициозный проект провалился в прокате, его не спасли даже вложения двух стран.

Усову же удалось создать трогательный новогодний фильм. Несмотря на многочисленные сложности и отсутствие денег, он подарил многим поколениям трогательную сказку о добре и зле.