Деньги и связи родителей не помогли: как сложилась судьба дочери Ирины Салтыковой

Только на первый взгляд кажется, что звёздные дети родились с «серебряной ложкой во рту». Многие из них не могут выбраться из-под опеки знаменитых родителей и стать самостоятельными творческими единицами. С дочерью Ирины Салтыковой произошло именно так.

После развода родителей маленькая Алиса осталась с матерью, которая готова была на все ради любимый дочери. Девочка получила достойное образование заграницей и какое-то время жила в Лондоне.

Но она быстро поняла, что начать музыкальную карьеру за рубежом будет слишком сложно. Впрочем, и в России ее творчество не пользовалось успехом.

Девушке старалась помочь ее знаменитая мама и вместе они появлялись на различных ток-шоу, а также давали интервью. Однако такая пиар-кампания не увенчалась успехом.

И все же Алиса Салтыкова не стала опускать руки. Она записывает новые песни и делится ими со своими немногочисленными поклонниками.