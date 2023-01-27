Деньги и Альпы не удержали: вот почему Акиньшина ушла от «мужа-князя»

Оксана Акиньшина дважды была в браке. Первым ее избранником стал продюсер Дмитрий Литвинов, а вторым мужем — потомок грузинского княжеского рода Арчил Геловани. В течение шести лет артистка была законной женой предпринимателя, но в 2018 году неожиданно подала на развод.

Как оказалось, Акиньшиной не нравилась ее новая жизнь. Вместе с мужем и двумя детьми, Константином и Эмми, она жила в горах Швейцарии и наслаждалась местной природой и размеренным образом жизни. Но из-за этого ей пришлось отказаться от любимой профессии, оставить друзей и близких в России, на чем, как рассказывала знаменитость, настаивал муж. Недовольство звезды «Стиляг» росло с каждым годом, и в итоге она решилась на развод.

«Есть потребность сниматься и работать. Потребность какого-то функционирования, какой-то жизни. Там, в Швейцарии, конечно, невозможно все время находиться», — признавалась Акиньшина в интервью журналу ОК!.

Геловани согласился расстаться с Акиньшиной только на своих условиях: бизнесмен захотел, чтобы их дети жили вместе с ним. Артистка согласилась и теперь регулярно летает в Тбилиси, чтобы повидать наследников.