Деньги есть, а со вкусом беда: как выглядит московская квартира Кудрявцевой
Пошлость и фальшивая роскошь.
Много лет назад телеведущая Лера Кудрявцева приобрела баснословно дорогую квартиру в Москве в доме на Красной Пресне. Свои апартаменты звезда показала в программе «Осторожно, Собчак».
Сейчас Кудрявцева живет вместе с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей в загородном доме, а квартира – это «холостяцкое» гнездо, которое телеведущая обставила исключительно для себя и на свой вкус.
Апартаменты украшены лепниной.
В квартире преобладают белый и розовой цвета. Кудрявцева не любит минимализм – это видно по многочисленных украшениям с позолотой. Спальня Леры Кудрявцевой украшена изображениями ангелов.
Ксения Собчак, будучи в гостях у теледивы, язвила, что такой интерьер скорее был подошел Николаю Баскову, который славится своей любовью к ярким цветам и избыточным аксессуарам.