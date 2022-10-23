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Деньги есть, а со вкусом беда: как выглядит московская квартира Кудрявцевой

23 октября 2022 10:00
Деньги есть, а со вкусом беда: как выглядит московская квартира Кудрявцевой

Пошлость и фальшивая роскошь.

Много лет назад телеведущая Лера Кудрявцева приобрела баснословно дорогую квартиру в Москве в доме на Красной Пресне. Свои апартаменты звезда показала в программе «Осторожно, Собчак».

Сейчас Кудрявцева живет вместе с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей в загородном доме, а квартира – это «холостяцкое» гнездо, которое телеведущая обставила исключительно для себя и на свой вкус.

Апартаменты украшены лепниной.

В квартире преобладают белый и розовой цвета. Кудрявцева не любит минимализм – это видно по многочисленных украшениям с позолотой. Спальня Леры Кудрявцевой украшена изображениями ангелов.

Ксения Собчак, будучи в гостях у теледивы, язвила, что такой интерьер скорее был подошел Николаю Баскову, который славится своей любовью к ярким цветам и избыточным аксессуарам.

Деньги есть, а со вкусом беда: как выглядит московская квартира Кудрявцевой
Фото: кадры из передачи "Энциклопедия русского шоу-бизнеса" (2020), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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