Деньги есть, а со вкусом беда: как выглядит московская квартира Кудрявцевой

Много лет назад телеведущая Лера Кудрявцева приобрела баснословно дорогую квартиру в Москве в доме на Красной Пресне. Свои апартаменты звезда показала в программе «Осторожно, Собчак».

Сейчас Кудрявцева живет вместе с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей в загородном доме, а квартира – это «холостяцкое» гнездо, которое телеведущая обставила исключительно для себя и на свой вкус.

Апартаменты украшены лепниной.

В квартире преобладают белый и розовой цвета. Кудрявцева не любит минимализм – это видно по многочисленных украшениям с позолотой. Спальня Леры Кудрявцевой украшена изображениями ангелов.

Ксения Собчак, будучи в гостях у теледивы, язвила, что такой интерьер скорее был подошел Николаю Баскову, который славится своей любовью к ярким цветам и избыточным аксессуарам.