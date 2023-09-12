Деньги его не испортили: вот как теперь живет первый победитель «Последнего героя»

Шоу «Последний герой» появилось на российском телевидении в 2001 году. Вся страна затаив дыхание следила за приключениями героев на тропических берегах. Победителем первого сезона стал бывший таможенник из Курска Сергей Одинцов. Мужчина получил немалый приз — 100 тысяч долларов. На эти деньги он собирался купить квартиру и открыть собственный бизнес.

Обе цели герою удалось реализовать. Он построил кафе «Старый парк», которое проработало почти двадцать лет, пока не было уничтожено при пожаре. В 2005 году Одинцов снова испытал удачу на шоу, но до финала не добрался.

Некоторое время Сергей занимался политикой: после появления на телевидении его легко выбрали в депутаты местного Заксобрания. Сейчас Одинцову уже 47 лет. Он воспитывает троих детей и занимается боевыми единоборствами. Это хобби стало для мужчины источником дохода — он работает инструктором и не скучает по былой славе.