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Деньги его не испортили: вот как теперь живет первый победитель «Последнего героя»

12 сентября 2023 20:15
Деньги его не испортили: вот как теперь живет первый победитель «Последнего героя»

Оказался бойцом в жизни и на экране.

Шоу «Последний герой» появилось на российском телевидении в 2001 году. Вся страна затаив дыхание следила за приключениями героев на тропических берегах. Победителем первого сезона стал бывший таможенник из Курска Сергей Одинцов. Мужчина получил немалый приз — 100 тысяч долларов. На эти деньги он собирался купить квартиру и открыть собственный бизнес.

Обе цели герою удалось реализовать. Он построил кафе «Старый парк», которое проработало почти двадцать лет, пока не было уничтожено при пожаре. В 2005 году Одинцов снова испытал удачу на шоу, но до финала не добрался.

Некоторое время Сергей занимался политикой: после появления на телевидении его легко выбрали в депутаты местного Заксобрания. Сейчас Одинцову уже 47 лет. Он воспитывает троих детей и занимается боевыми единоборствами. Это хобби стало для мужчины источником дохода — он работает инструктором и не скучает по былой славе.

Деньги его не испортили: вот как теперь живет первый победитель «Последнего героя»
Фото: Кадры из шоу «Последний герой», кадр YouTube «Клуб Единоборств Tyler»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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