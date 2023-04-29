Деньги дороже любви: эти 3 женщины по знаку Зодиака больше ценят финансы, чем романтику

“Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда”, - кажется, именно этой фразой руководствуются в личной жизни представительницы некоторых знаков зодиака. Они не грезят о большом и светлом чувстве, зато охотно пойдут к алтарю с мужчиной, на счету которого лежит солидная сумма. Желание жить в комфорте и достатке, дорого и стильно одеваться, отдыхать на лучших курортах для них превыше любви. Рассказываем, пд какими созвездиями появляются на свет самые меркантильные дамы.

Телец

Страсть к комфортной и обеспеченной жизни у представительниц земного знака в крови. До тех пор, пока на пути у женщины-Тельца не возникнет “богатенький Буратино”, она будет упорно пахать сама. Но как только представится возможность избавиться от тягостного ярма работы, она с удовольствием ею воспользуется.

Уроженки этого знака крепко стоят обеими ногами на земле.

Они не верят в вечную любовь, зато в стабильный и крепкий союз, где каждый из партнеров получает определенную выгоду - очень даже.

Идеальные семейные отношения в представлении женщины-Тельца основаны на бартере - “ты мне - роскошную жизнь, я тебе - решение бытовых проблем”.

Лев

“Хочешь такую - соответствуй!” - именно эта фраза могла бы стать девизом Львицы.

Уроженка огненного знака выглядит, как девушка с обложки, и хочет видеть рядом с собой равного по статусу мужчину. Избранник Львицы должен отдавать себе отчет в том, что ему придется быть спонсором своей обворожительной второй половинки.

Для своих поклонников Львица устраивает настоящий кастинг, где побеждает тот, кто вложит в ухаживания больше всего средств. Букеты из сотни роз, украшения чистой пробы, гаджеты последних моделей - впечатлить представительницу этого знака могут только такие подарки. И, конечно, свой выбор Львица остановит на самом щедром кавалере.

Дева

Не стоит думать, что во время конфетно-букетного периода представительница земного знака тонет в бурном потоке чувств. Это удел слепо влюбленного партнера, сама же Дева будет трезво и хладнокровно оценивать его со всех сторон, как товар в магазине. Если решит, что овчинка выделки не стоит, даст от ворот поворот.

По каким же критериям уроженка этого знака оценивает поклонника?

Первое и самое главное - по его платежеспособности. Дева не собирается провести свою жизнь в компании нищеброда, она любит, чтобы дома был полной чашей, а в одиночку горбатиться ради осуществления мечты она не намерена.