Деньги для них все: самые корыстные и меркантильные знаки Зодиака

Психологи считают, что отношение к деньгам закладывается еще в детстве. Мы перенимаем те установки, которые существовали в семье, в том числе касающиеся материального благосостояния. Но, по мнению астрологов, свой отпечаток накладывает и знак зодиака, под которым родился человек. Одни знаки легко относятся к деньгам и расстаются с ними без сожалений, другие чахнут над своим златом, словно сказочный Кощей Бессмертный. Астрологи рассказали, кто в зодиакальном круге относится к числу самых меркантильных знаков. Лучше не иметь с ними никаких финансовых дел, иначе проблем не оберешься.

Телец

Лучший способ сохранить добрые отношения с Тельцом – никогда не затрагивать тему финансов, не брать у него в долг и не давать взаймы. В обратном случае отзывчивый друг или трепетный возлюбленный рискует, как по волшебству, превратиться в расчетливого дельца, ростовщика, скрупулезно подсчитывающего проценты.

Не думайте, что родственные, приятельские или романтические связи с представителем земного знака уберегут вас от ссоры из-за денег.

Когда дело касается заработанного потом и кровью, Телец становится в разы упрямее и принципиальнее. Ни копейки не одолжит без расписки, а потом будет постоянно напоминать о долге.

Дева

«Копейка рубль бережет», – гласит известное высказывание, которое, похоже, представители земной стихии восприняли с максимальной серьезностью. Скупость Девы достигает невероятных границ, она готова экономить на всем, лишь бы круглая сумма на счету радовала глаз и тешила душу.

Кроме шуток, Дева действительно знает, где можно купить самые дешевые продукты и вещи.

Она не поленится пешком пройти через полгорода (поездка на транспорте, естественно, стоит денег), чтобы приобрести нужный ей товар по наиболее низкой цене или с большой скидкой.

Козерог

«Денежка счет любит», – регулярно повторяет представитель земной стихии. Когда сумма на банковском счете Козерога достигает определенного предела, он понимает, что категорически не хочет с ней расставаться. Тогда подопечный Луны начинает экономить буквально на всем, лишь бы циферки оставались красивыми.

Тем, кто мечтает о щедром партнере, не стоит даже смотреть в сторону Козерога – от него даже полевых цветочков не дождешься в разгар лета.

Представитель земной стихии убежден, что баловать вторую половинку и детей чревато последствиями – не заметишь, как они начнут требовать все больше.