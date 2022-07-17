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Деньги будут течь ручьем: 3 знака зодиака разбогатеют к концу лета

17 июля 2022 07:00
Деньги будут течь ручьем: 3 знака зодиака разбогатеют к концу лета

Стало известно, каким знакам улыбнется фортуна.

Вероятно, никто не отказался бы от возможности улучшить свое финансовое положение. Кто-то немедленно отправился бы тратить привалившее богатство, кто-то предусмотрительно сделал бы запас на черный день, а кто-то вложил бы средства в выгодное дело, чтобы приумножить капитал. Астрологи рассказали, какие три знака зодиака могут рассчитывать на скорое обогащение – уже в конце лета на их голову свалится неожиданный капитал.

Рак

Для уроженцев водного знака наступает благоприятная пора. Небесные светила говорят, что Ракам стоит сделать ставку на свои таланты и способности – именно они принесут им дополнительную выгоду. Творческие представители знака, которые давно хотели монетизировать свое хобби, могут смело браться за дело – оно принесет им солидную прибыль.

А те Раки, которые уже зарабатывают на своих увлечениях, смогут расширить свой бизнес и заработать еще больше.

Кроме того, не стоит отказываться от коллабораций – они привлекут внимание новой аудитории, а вместе с ней и заказы. А дальше сарафанное радио сделает свое дело, и народная тропа к Ракам-мастерам уже не зарастет.

Водолей

Звезды сулят большой доход представителям воздушного знака. Особенно удачным конец лета будет для тех Водолеев, которые занимаются юриспруденцией – появится возможность сделать себе имя и заработать солидную сумму.

Кроме того, сейчас самое время вложить свои финансы в собственное предприятие – какой бы рискованной не казалась эта затея, она принесет большие плоды.

Если кто-то из Водолеев давно собирался воплотить в реальность свою мечту и создать свою империю, настала пора заложить для нее первый камень. Результаты будут поистине вдохновляющими, а прибыль будет литься рекой.

Рыбы

Конец лета станет для Рыб удачным в плане финансов. Звезды говорят, что уроженцы этого знака смогут значительно приумножить свой доход, инвестировав деньги в какой-нибудь новый проект. Любые рискованные шаги окупятся с лихвой.

Однако астрологи предупреждают, что материальная независимость принесет Рыбам множество соблазнов.

Им не следует тратить заработанное на сиюминутные хотелки, чтобы не отпугнуть удачу. Кроме того, разбогатевшие представители знака становятся желанной добычей для тех, кто любит занимать деньги в долг. Рыбки охотно дают нужную сумму, вот только им нужно быть осторожнее – кто-то может исчезнуть из их жизни вместе с деньгами.

Елена Королева
Елена Королева
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