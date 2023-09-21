Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым

Следующий 2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона по Китайскому календарю. Астрологи обещают, что 365 дней, проведенные под его крылом, будут спокойными и сбалансированным.

Вообще для восточных людей Дракон — почитаемое и глубоко уважаемое существо, его год считается самым успешным, а также приносящим удачу. Правда, повезет, к сожалению, не всем знакам зодиака.

Благоволить Зеленый Деревянный Дракон будет только Скорпионам. Тем, кто рожден с 24 октября по 22 ноября, следует основательно подготовиться, потому что фортуна будет на их стороне. Если у Скорпионов были нереализованные планы или цели, то 2024 год — самое время взяться за их воплощение.

Дракон позволит представителям знака заработать, выгодно вложить деньги и даже выиграть в лотерею или получить внезапное наследство. А также встретить вторую половину и достичь любых высот.