Деньги брать отказался: раскрыты детали разговора Пугачевой с влиятельным мужчиной из России

Находясь в Израиле, Алла Пугачева продолжает интересоваться тем, что происходит на ее родине. Артистка хотела поучаствовать в одном важном деле, но получила жесткий и категоричный отказ.

В СМИ попали детали личного разговора Примадонны с одним влиятельным мужчиной. Во время отпуска в Юрмале певица встретилась с Сергеем Горохом, директором ныне покойного Бориса Моисеева. Именно ему музыкант завещал все свое состояние.

К годовщине смерти знаменитости Горох задумал открыть памятник на его могиле на Троекуровском кладбище. Скульптура в полный рост из бронзы выполнена Филиппом Трушиным. Сергей обсуждал с Аллой Борисовной, которая была близким другом исполнителя хита «Голубая луна», пару идей о том, каким должен быть монумент. Но когда звезда предложила финансовую помощь, то брать деньги отказался.