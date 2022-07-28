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«Денег не хватает»: покинувший Россию Милохин обратился к россиянам

28 июля 2022 17:25
«Денег не хватает»: покинувший Россию Милохин обратился к россиянам

Поклонники не ожидали от кумира подобных заявлений.

Даня Милохин просит помощи у своих поклонников. Блогер столкнулся с финансовыми проблемами во время путешествия по Франции.

Не так давно звезда социальных сетей отправился в Париж, где решил провести свои каникулы. Однако, как оказалось, у Милохина за несколько дней поездки кончились деньги, поэтому теперь он не может отправиться в Диснейленд, чтобы снять там видео для своих фанатов.

«Денег не хватает»,- признается артист.

Как рассказал блогер в личном Telegram-канале, он был бы рад любой помощи от своих поклонников, так как на все оставшееся время у него есть чуть меньше тысячи евро, которых ему может не хватить не только на развлечения, но и на жизнь в целом.

Пользователи Сети, обсуждая неожиданную новость, разделились на два лагеря. Одни предпочли посочувствовать Милохину, тогда как другие осудили его за такую просьбу. Многие вспомнили, что еще не так давно блогер хвастался многомиллионными заработками и предложили ему устроиться на постоянную работу.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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