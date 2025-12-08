Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»

Ни «История Резе», ни «Злой глаз» так не смогли.

Неожиданная новость для поклонников аниме: фильм «Магическая битва: Казнь» сумел обойти по кассовым сборам некогда непревзойденный и побивший какие только можно рекорды «Истребитель демонов: Деревня кузнецов».

В выходные 5–7 декабря новинка собрала в американском прокате 10,2 млн долларов. Это чуть больше, чем у фильма про Тандзиро Камадо, который в марте 2023 года стартовал с 10,1 млн.

При этом «Казнь» шла лишь в 1 833 кинотеатрах. Аналитики отмечают феноменальный средний чек – 5 500 долларов на кинотеатр.

Самое забавное, что, по сути, новая «Магичка» – это компиляция финальных серий второго сезона – арки «Инцидент в Сибуе». Но у картины есть важная дополнительная функция: она подогревает интерес к третьему сезону аниме.

В ленту включили первые две серии будущей арки «Игра на уничтожение», премьера которой на Crunchyroll назначена на январь 2026 года.

Сюжет продолжает мрачные события после Сибуи: маги вступают в смертельную игру, где им предстоит сражаться друг с другом. Юдзи становится мишенью властей, ведь он – сосуд для проклятия Ремэна Сукуны. А Юта Оккоцу получает задание казнить его.

Зрители тоже оценили новинку: на Rotten Tomatoes у фильма 81 % одобрения. Несмотря на небольшую коррекцию от изначальных 88 %, рейтинг остается высоким – приличный результат для более, чем 500 оценок.

Так «Магическая битва» подтверждает свой статус одного из самых востребованных аниме, даже спустя два года после финала второго сезона. И пока фанаты ждут третий сезон, картина уверенно забирает пальму первенства у прежнего лидера проката.

Ранее мы писали: Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же