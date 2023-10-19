Демьяненко стыдно на небесах: новый Шурик не выдерживает никакой критики

Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» стала одним из главных фильмов советской эпохи. Картина не теряет популярности уже несколько десятилетий и вдохновляет современных кинематографистов на пересъемки.

Так, в 2014 году Максим Воронков представил ремейк легендарной ленты. На главные роли он пригласил Настю Задорожную, Геннадия Хазанова, Михаила Ефремова и других знаменитых артистов, а в Шурика перевоплотился звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис. Создатели уверяли публику, что перед ними не ремейк, а «большой киноаттракцион», однако публика не осталась в восторге от картины.

Зрители до сих пор ругают и саму идею фильма, и актеров, и сценарий. Больше всего досталось Шаракоису, который «опорочил», по мнению большинства, честь Александра Демьяненко. По уверению поклонников советской классики, артист навсегда испортил себе репутацию, когда принял участие в этом фильме.