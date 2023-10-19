Демьяненко стыдно на небесах: новый Шурик не выдерживает никакой критики
Публика не стала скрывать свое возмущение.
Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» стала одним из главных фильмов советской эпохи. Картина не теряет популярности уже несколько десятилетий и вдохновляет современных кинематографистов на пересъемки.
Так, в 2014 году Максим Воронков представил ремейк легендарной ленты. На главные роли он пригласил Настю Задорожную, Геннадия Хазанова, Михаила Ефремова и других знаменитых артистов, а в Шурика перевоплотился звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис. Создатели уверяли публику, что перед ними не ремейк, а «большой киноаттракцион», однако публика не осталась в восторге от картины.
Зрители до сих пор ругают и саму идею фильма, и актеров, и сценарий. Больше всего досталось Шаракоису, который «опорочил», по мнению большинства, честь Александра Демьяненко. По уверению поклонников советской классики, артист навсегда испортил себе репутацию, когда принял участие в этом фильме.
«Дмитрий Шаракоис, конечно, старался показать нам совсем другого ботаника, но вот тот образ интеллигентного студента Шурика ему не удался», «Этот актер отлично сыграл в „Интернах“, но на роль Шурика он не подходит. Ни внешне, ни по харизме», — считают пользователи Сети.