«Дело вовсе не в таланте»: Садальский критикует вдову Табакова за жалобы о безработице

Станислав Садальский прокомментировал заявление вдовы Олега Табакова о том, что ее покойный супруг не обрадовался бы, узнав о количестве ее ролей в Московском художественном театре. По словам актрисы, в последнее время она чрезвычайно редко появляется на сцене театра, основателем и руководителем которого был Олег Павлович.

«Марина играла все роли. Теперь получилось то, что получилось. Дело вовсе не в таланте. Ей надо понять: так будет не всегда. Уже другое время наступило, но и оно пройдет. У меня тоже были съемки, а потом их не стало. Я нашел себя в Интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом», — заявил актер и блогер порталу Teleprogramma.pro.

Пока же Зудина служит в «Табакерке», хоть и превратилась, по ее мнению, в приглашенную актрису, а с новым худруком Владимиром Машковым она почти не общается. При этом Марина Вячеславовна признает, что Машков талантливый актер и режиссер, и все, что он делает сейчас в театре, — это его видение.

Актриса отмечает, что почти не следит за переменами в театре, а просто работает и живет своей жизнью. Однако ее сыну Павлу Табакову пришлось уволиться из театра.

Напомним, Олег Табаков скончался два года назад в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он руководил МХТ с 2000 года, а также был основателем и руководителем «Табакерки» с 1977 года.

На Марине Зудиной актер женился в 1995 году после десятилетнего романа. В браке у них родились двое детей: сын Павел и дочь Мария.