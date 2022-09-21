Дело в знаке Зодиака: раскрыты главные лицемеры планеты

Лицемеры, обманщики, пройдохи - как ни назови этих людей, суть их не изменится, они все так же будут притворяться и водить окружающих за нос. По словам астрологов, задатки мошенника, готового на любую ложь ради собственной выгоды, есть не у каждого знака зодиака. Рассказываем, какие знаки прикидываются милашками, а за спиной у собеседника строят коварные планы.

Овен

Представители огненного знака очень амбициозны. Они мечтают о пьедестале и не гнушаются никакими подлыми поступками, чтобы туда забраться. Если понадобится лицемерить и лгать, предавать и отрекаться, Овны без особых раздумий пойдут на это. Дело в том, что уроженцы знака привыкли думать в первую очередь о себе, потом - еще раз о себе, а вот окружающие и их чувства прозябают где-то на дальнем плане.

Внимательными Овны могут быть лишь когда знакомство сулит им какую-то личную выгоду.

Близнецы

Близнецов недаром называют двуличными - уроженцы воздушного знака не отличаются постоянством. Сегодня они будут клясться собеседнику в дружбе и верности, а на следующий день пройдут мимо и даже не заметят. Причина лицемерия Близнецов кроется в их меркантильности.

Представители знака выбирают в друзья только тех, кто может помочь им в обогащении или достижении других низменных целей, но как только человек перестает быть полезен, прощаются с ним без всяких угрызений совести.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, только на первый взгляд кажутся этакими безобидными тихонями. На самом деле они те еще лицемеры, просто, чтобы понять это, надо подольше с ними пообщаться. Уроженцы водного знака очень обидчивы, а главное, мстительны. Если чем-то их задеть, даже ненароком, они будут хранить обиду очень долго и непременно найдут способ наказать виноватого.

Чтобы иметь возможность нанести удар, они будут притворяться человеку другом, а потом резко его предадут.

Водолей

С Водолеем шутки плохи. Если уроженец воздушного знака почувствовал себя обиженным, он вряд ли покажет это сразу - не хватало еще демонстрировать окружающим свои настоящие чувства. Вместо этого Водолей будет морочить обидчику голову, то приближая его к себе, то отталкивая, пока жертва не взмолится о пощаде. Представители этого знака - прирожденные манипуляторы, тягаться с которыми практически никому не под силу.