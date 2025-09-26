Меню
Киноафиша Статьи «Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»

26 сентября 2025 19:34
Причиной тому стал... актер Александр Годунов.

Сегодня многие советские фильмы зрители смотрят с огромной теплотой и любовью. Но в своё время далеко не все картины получили заслуженное признание. Некоторые из них не только остались в тени, но и были отправлены «на полку» — то есть запрещены к показу на долгие годы.

Так произошло и с двухсерийным музыкальным фильмом «31 июня». Несмотря на лёгкий «летний» сюжет, свою первую встречу со зрителями он получил в самый разгар зимы — 31 декабря 1978 года.

Как создавался «летний» мюзикл

Фильм снял Леонид Квинихидзе — режиссёр, подаривший зрителям «Соломенную шляпку» и «Небесных ласточек». Именно успех его предыдущих работ убедил руководство «Гостелерадио» доверить ему праздничный музыкальный проект для новогодней ночи.

За основу взяли фантастическую повесть британского писателя Джона Пристли. Сценарий написала Нина Фомина, а в фильме появилось множество ярких отличий от книги — многие критики считают, что именно это сделало историю ещё красочнее и зрелищнее.

Музыкальную часть доверили Александру Зацепину. Тексты песен писали звёзды советской поэзии — Леонид Дербенёв, Римма Казакова и Юрий Энтин. Каждая песня была встроена в сюжет так, что работа над ними оказалась кропотливой и требовала множества вариантов.

Балет, вокал и ошеломляющая музыка

Особенностью «31 июня» стало сочетание современного мюзикла с элементами классического балета. На главные роли пригласили звёзд сцены: Наталью Трубникову, Людмилу Власову и Александра Годунова.

Вокальные партии исполнили сразу несколько популярных артистов — Татьяна Анциферова, Яак Йоала, Жанна Рождественская, Лариса Долина и другие. Музыка моментально стала хитом: песни записывали на магнитофоны и переписывали друг у друга, а пластинка с композициями от «Мелодии» разлетелась мгновенно.

Скандал и запрет

Казалось бы, «31 июня» ждала долгая жизнь в эфире. Но всё изменилось в августе 1979 года. Во время гастролей Большого театра в США Александр Годунов сбежал и попросил политическое убежище.

Эта история стала международной сенсацией и ударом по имиджу СССР. В итоге фильм, где Годунов сыграл одну из ключевых ролей, был немедленно запрещён. Всего через полгода после премьеры он исчез с экранов и на долгие годы оказался «на полке».

Возвращение спустя десятилетие

Лишь в середине 1980-х, в эпоху перестройки и гласности, «31 июня» вернулся к зрителям. Фильм вновь показали по телевидению, и он быстро обрёл статус культового — с музыкой, атмосферой и романтической историей, которые не потеряли своей магии.

Современные оценки

Сегодня фильм занимает особое место в сердце зрителей. Его рейтинг на «Кинопоиске» — 8.1, а отзывы полны восторга и ностальгии:

«Для меня это один из лучших фильмов. Наверное, все дело в невероятно удачном союзе режиссера Леонида Квинихидзе, сценариста Нины Фоминой и потрясающей музыки Александра Зацепина»,

«Фильм возвращает взрослого человека в сказку, где множество выдуманных персонажей, но таких настоящих и неизменных жизненных ценностей»,

«Я думаю это один из тех фильмов, что не стареют, не смотря на то, что он явно развлекательного жанра. Даже на фоне достижений современной киноиндустрии, этот фильм 1978 года, не потеряется благодаря своей проникновенной музыке и отличной любовной истории».

Вывод

Судьба «31 июня» — яркий пример того, как политическая ситуация может перечеркнуть творческий успех. Фильм, который мог стать традицией для каждой новогодней ночи, почти десятилетие был под запретом.

Но спустя годы он вернулся — и теперь зрители видят в нём не просто мюзикл, а символ своего времени, доказывающий, что настоящая красота и музыка способны пережить любые запреты.

Ранее мы писали: «Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)

Фото: Кадр из фильма «31 июня» (1978)
Ольга Назарова
3 комментария
