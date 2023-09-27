Дело уже в суде: Бари Алибасов «доигрался»

Бари Алибасову в скором времени придется появиться в суде. Продюсер подал в суд на компанию, которая продала ему игровой ноутбук. По словам звезды, ему не удалось поиграть в «танчики», что сильно его разочаровало.

По словам Елены, помощницы Алибасова, это дело продолжается уже около шести месяцев. Повредив позвоночник, продюсер попросил купить ему хороший ноутбук, чтобы на нем можно было редактировать видео и играть в видеоигры. На технику потратили больше 200 тысяч рублей, но работала она неважно. Игры тормозили даже после того, как компьютер отнесли в ремонт.

«То деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетали», — заявила представительница Бари Каримовича изданию «Газета.ru».

Без игры в World of Tanks продюсер не останется — ему уже приобрели новый ноутбук. А на магазин, продавший негодную технику, мужчина подал в суд. Иск адвокаты смогли передать только со второй попытки, но теперь делу дадут законный ход.