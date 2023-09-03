Дело шло к свадьбе: Аверин скрывал роман с этой красоткой (фото)

Максим Аверин помалкивает, когда речь заходит о его личной жизни. Скрытность артиста приводит к закономерным последствиям. Раз он сам не рассказывает о своих романах, то поклонники с богатой фантазией ему их приписывают.

Актера часто подозревали в интрижках с коллегами по цеху: ярких красоток среди них пруд пруди. Звезда экрана всегда держался стойко, на провокации не реагировал, но ведь и дыма без огня не бывает.

На съемочной площадке «Глухаря» шептались о том, что между Авериным и красоткой Викторией Тарасовой искренняя, чистая, светлая любовь. Якобы возлюбленные вовсю готовились к свадьбе. Родные и близкие уже придумали поздравительные речи, но торжество так и не состоялось — пара распалась.

Легенды о дальнейших любовных похождениях знаменитости себя ждать не заставили. В любом случае мачо до сих пор остается завидным холостяком.