Дело с бриллиантами закрыто: судьба наследницы Зыкиной ужаснет любого

После смерти Людмилы Зыкиной в 2009 году развернулась настоящая борьба за ее наследство. Детей у артистки не было, поэтому состояние, недвижимость и драгоценности звезды достались отпрыскам ее родного брата. Мирно поделить обрушившееся на них богатство они не смогли, и дело дошло до скандальных телешоу. Тогда-то зрители и узнали о существовании у Зыкиной племянницы по имени Елизавета. Женщина уверяла, что ее родной брат завладел всем наследством артистки, а ей остались лишь серьги с бриллиантами. Правда, по слухам, это были уникальные драгоценности, некогда передававшиеся в царской семье и оценивающиеся в 2 млн долларов.

Но счастья Елизавете они не принесли. На днях стало известно, что женщина погибла, причем обстоятельства ее смерти до сих пор не выяснены. Печальные новости подтвердил изданию МК адвокат Елизаветы, отказавшись сообщить детали.

«Мы закончили работу с ней в 2020 году», — рассказал Евгений Баленин об их прошлом совместном деле.

По некоторым данным, смерть женщины могла быть связана с криминалом. Последние годы она жила в скромном доме в Пензенской области.