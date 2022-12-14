Дело постарались замять: такого скандала от «тихони» Рыбникова не ждал никто

Советский актер Николай Рыбников запомнился ролями простых парней и правильных работяг. Никто не мог и предположить, что в реальной жизни сдержанный и спокойный артист был способен ввязаться в драку.

Но однажды поползли слухи, что Рыбников едва не набросился на самого Юрия Гагарина с кулаками. Причиной тому стала ревность актера: ему показалось, что космонавт решил приударить за супругой артиста Аллой Ларионовой. Скандал замяли, и дело застыло на мертвой точке.

Стоит признать, что основания у Рыбникова могли быть вескими, ведь его жена обожала находиться в центре мужского внимания. Она была известной актрисой и снялась во многих громких картинах, среди которых «Садко», «Анна на шее» и «Отцы и дети».

Рыбникова злило, что их многочисленные гости то и дело флиртуют с его возлюбленной. Внешне сдержанный актер никак не выдавал себя, однако в его душе кипела лютая ярость. Но, несмотря на все скандалы, союз двух артистов оказался долговечным и крепким. Рыбников и Ларионова любили друг друга и оставались преданными супругами до самой смерти актера.