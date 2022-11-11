Дело о совращении: Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке» сгубила 15-летняя девочка

Советский актер Михаил Водяной пребывал на вершине успеха, когда с ним произошло непредвиденное. Поначалу его карьера складывалась как нельзя лучше. Артист получал яркие роли в успешных фильмах и играл в театральных постановках.

Водяного прославил на весь Союз персонаж Попандопуло из легендарного фильма «Свадьба в Малиновке» 1967 года. Затем следовали и другие примечательные роли. Поворотный момент произошел в 70-х, когда Водяной стал руководителем Одесского театра музыкальной комедии. Сначала актер не поладил с Матвеем Ошеровским, место которого он занял, а позднее Водяного обвинили в растлении малолетних.

Началось расследование. Главной свидетельницей обвинения стала 15-летяя девочка, утверждавшая, что все произошло в октябре. Однако у Водяного оказалось железное алиби: в этом месяце артист путешествовал на круизном судне «Максим Горький».

К сожалению, уголовное дело закрыли лишь после его смерти, поэтому спасти свою репутацию артисту не удалось. Водяного сняли со всех должностей, что привело к полному краху карьеры.