Дело не во внешности: Раневская по грустной причине ни разу не вышла замуж

Фаина Раневская каждый раз, когда ее спрашивали о личной жизни, искрометно отшучивалась. Актриса так и не стала женой, хотя попытки обрести женское счастье у нее все-таки были.

Многие ошибочно полагают, что артистка не вышла замуж из-за своей внешности. Красавицей звезда действительно не была: она и сама не раз об этом говорила. Однако в любви стройная фигура и миловидное личико вовсе не главное.

На самом деле знаменитость горько разочаровалась в мужчинах, когда была еще совсем молодой. Случилось это после одной неприятной истории.

Раневской понравился актер, вместе с которым она играла в театре. Однажды коллега сам напросился к ней в гости. Фаина Георгиевна, полная приятных предвкушений, согласилась. Взяла деньги в долг, чтобы накрыть стол, убрала свою маленькую комнатку, нарядилась. Казалось, все идет как надо.

Но на свидание юноша пришел не один, а с милой девушкой. Хозяйку же он попросил удалиться, сославшись на то, что ему нужно поговорить со своей спутницей с глазу на глаз. Это нанесло актрисе страшную обиду.

На следующем спектакле из-за нахлынувших чувств лицедейка растерялась и упала прямо на сцене, повалив с ног и своего партнера, который даже не понял, как мерзко накануне поступил с влюбленной в него девушкой. За кулисами артист набросился на нее с обвинениями в том, что она «рыжая дылда» с грацией слона. Эти оскорбления были очень болезненны. После произошедшего Раневская решила, что такую, как она, никто никогда не полюбит, а большинство мужчин — подлецы и хамы.