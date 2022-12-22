Дело не во внешности: девушки этих знаков Зодиака легко сводят мужчин с ума

Законы привлекательности - штука крайне запутанная. Классическая красавица, обладательница точеной фигуры и ног от ушей может годами томиться в ожидании, когда кто-нибудь захочет с ней познакомиться, а девушка с вполне обыкновенной внешностью - водить за нос толпы поклонников. В чем тут фокус? Астрологи утверждают, что дело в энергетике, которую источают женщины тех или иных знаков зодиака. У кого-то она прохладная, отталкивающая представителей сильного пола, у других же, напротив, горячая и притягательная. Специалисты составили топ знаков, под которыми появляются на свет самые популярные и очаровательные дамы.

Дева

Внешность представительниц земного знака довольно часто далека от модельных стандартов, однако мужчины все равно водят вокруг них хороводы и надеются обратить на себя внимание. Все дело в том, что Дева, под стать своему знаку, является олицетворением женского начала. Мудрая, спокойная, женственная, она излучает особенную светлую энергетику, которая притягивает представителей противоположного пола. Дева всегда чувствует, в каком настроении находится партнер, и тонко подстраивается под его желания.

За это мужья ценят уроженок этого знака еще больше.

Весы

Девушки, рожденные под знаком Весов, много времени уделяют своему внешнему виду. Они могут не обладать классической красотой, однако они всегда ухожены, изящно одеты и безупречно женственны. Представительницы воздушного знака не жалеют ни времени, ни сил на уход за собой, регулярно посещают косметологов и уделяют должное внимание своему здоровью, которое является главным залогом красоты.

Помимо внешней привлекательности, женщины-Весы притягивают к себе поклонников легким и уравновешенным характером, умом и воспитанием.

А еще у них хорошо развита интуиция.

Рыбы

Уроженки земного знака - прекрасные хозяйки, которые обожают заботиться об уюте в доме и готовить всевозможные лакомства. Рыбки любят вкусно покушать, но это не отражается на их фигуре - от природы стройные и изящные, они никогда не сидят на диетах. В представительницах этого знака мужчин привлекает необыкновенная мудрость и спокойный характер, благодаря которому дама-Рыбы может с легкостью найти общий язык со всеми новыми родственниками со стороны избранника.