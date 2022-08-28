Дело не в «знаковой» традиции: причина долголетия Елизаветы II раскрыта

Елизавета II давно признана одним из самых долгоживущих монархов в мире. Весной этого года ей исполнилось 96 лет, а большую часть жизни она провела на престоле. При этом, как оказалось, поддерживать здоровье ей помогают не только профессиональные врачи, но и специальная диета.

Как рассказал бывший шеф-повар Ее Величества Даррен МакГрейди, каждое утро королева начинает с одного и того же набора продуктов. В него входит обязательный чай с бергамотом, а также печенье. После она переходит к хлопьям с йогуртом, а заканчивает свое утро тостом с мармеладом.

Также, по данным портала Express, иногда Елизавета может позволить себе рыбу на завтрак. Другие продукты появляются на ее столе только в качестве исключения или по особенным случаям. Именно такая постоянность, как уверены специалисты, является одной из причин долголетия и отменного здоровья королевы.