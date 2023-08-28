Дело не в таланте: секрет успеха певца SHAMAN разоблачили на всю страну

Чуть ли не из каждого утюга SHAMAN поет о том, что он русский. Музыкант обрел популярность благодаря своим патриотическим хитам. Россияне нахваливают талант молодой звезды, но в шоу-бизнесе за его спиной шипят и негодуют.

Юрий Лоза признался, что он тоже хотел бы воспевать посредством медиа любовь к родине, да вот только ему не дают. Автор считает, что был бы не менее любим народом, если бы его творения дошли до массового слушателя.

Интернета Лозе мало: он стоит на низком старте, чтобы «формировать патриотическое сознание населения» на голубых экранах. Но пока свои клипы, в отличие от Дронова, снимает «в стол». Песни композитора не берут в ротацию на ТВ, не крутят по радио. И это, как он полагает, несправедливо.

Артист уверен, что секрет Ярослава Дронова кроется не в одаренности и вокальных данных, а в помощи извне. В одном из выпусков YouTube-канала «Настоящий хит-парад» исполнитель прошелся по певцу SHAMAN, поддержав мысль ведущего о том, что то ли неведомая сила, то ли чья-то «влиятельная рука подтолкнула парня» к успеху.