Дело не в семье: одиночеству чеченского сына Орбакайте нашлось объяснение

Дени Байсаров сможет построить семью лишь с самодостаточной женщиной, которая не станет ущемлять его свободу и навязываться. В этом уверена таролог Элена Гамаюн, изучившая будущее знаменитости.

Жизнь 24-летнего внука Аллы Пугачевой покрыта тайной для многочисленных поклонников знаменитой семьи. Дело в том, что Дени старается не рассказывать о своей личной жизни и делится с фанатами чем-то крайне редко. При этом известно, что в отношениях он был лишь однажды, но его избранница в итоге вышла замуж за другого.

Как рассказывает Гамаюн, Байсарову-младшему не суждено всю жизнь провести в одиночестве. Сын Кристины Орбакайте обязательно встретит спутницу жизни, но случиться это должно примерно в 35 лет.

«У его души есть цель построить отношения. Ему остро необходимы будут женская поддержка, забота, внимание», — цитирует слова эксперта «Экспресс газета ».

При этом Дени ищет в спутнице ум, образованность и внешнюю привлекательность. По словам таролога, избранница знаменитости не будет ограничивать его свободу и сама будет настолько же самодостаточным человеком, как и он сам. И построить семью ему удастся лишь с такой возлюбленной.

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