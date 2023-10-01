Дело не в секретной диете: отец Киркорова дал совет, как тоже дожить до 91 года

Этим летом Бедрос Киркоров отметил свое 91-летие. В столь почтенном возрасте отец поп-короля по-прежнему полон сил и энергии. И поклонникам интересно, в чем же его секрет.

Обычно долгожители рассказывают о строгой диете, занятиях спортом и отказе от вредных привычек. Но Бедрос Филиппович не тот случай. Оставаться в потрясающей форме знаменитости помогает совсем другое.

Отец Филиппа Киркорова в беседе с порталом «Московский комсомолец» дал ценный совет: главное в жизни — всегда сохранять позитивный настрой. Каждое утро музыкант благодарит Бога за то, что тот дал ему еще один день. Он не позволяет себе падать духом, считая это грехом.

Кроме того, певец признался, от чего в жизни получает наибольшее удовольствие. Артист заметил, что никогда не прячется от назойливых поклонников. На улице люди часто подходят к знаменитости и просят у него совета. Киркоров-старший никому в помощи не отказывает, поскольку ценит любовь своих фанатов.