Дело не в Разине: названа главная ошибка покойного Шатунова

Сергей Соседов раскритиковал сольную карьеру Юры Шатунова. Мнением эксперт поделился в эфире шоу «Хватит слухов!».

После ухода из «Ласкового мая» прославленный певец постарался вновь вернуться на сцену и завоевать любовь фанатов уже как самостоятельный артист. Шатунов представил несколько сольных альбомов, последний из которых вышел 4 года назад, но ни одна из записей так и не приблизилась по популярности к главным хитам «Ласкового мая». Как оказалось, причина заключается в тематике композиций и их текстах. Дело в том, что музыкант продолжал сочинять и петь песни, как и раньше овеянные романтикой, что, как уверен Соседов, выглядело уже странно в его возрасте.

«Это смешно», — уверен критик.

Также герой программы отметил, что большая любовь фанатов и неожиданная смерть не повод молчать о недостатках кумира.