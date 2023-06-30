Дело не в приметах: неожиданные причины, по которым нельзя спать в одежде

Сон в одежде считается плохой приметой на протяжении многих лет. Тех, кто отправился спать и не сменил наряд, осуждают практически во всех странах мира. И, как оказалось, этому есть научное объяснение.

Так, по словам ученых, в течение дня на теле человека размножаются бактерии. И часть из них остается на одежде, поэтому если ее не сменить, то их число продолжит увеличиваться, что непременно окажет свое негативное влияние.

«Если не снять одежду прежде, чем лечь в постель, бактерий станет больше и появится несвежий запах», — утверждает биолог Джейсон Тетро.

Подобная привычка может привести не только к несвежему запаху. Если регулярно оставаться в том же наряде, то может развиться дерматит. Нарушится и терморегуляция, что скажется на качестве сна. Поэтому специалисты рекомендуют надевать пижаму или же отходить ко сну полностью обнаженными.