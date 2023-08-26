Дело не в морепродуктах: как японцы доживают до 100 лет без инсультов и инфарктов

Япония славится не только своей культурой и гастрономией, но и долгожителями. Среди ее граждан немало рекордсменов, а в среднем люди на четырех островах в Тихом океане умирают намного позже, чем в других частях света.

Как оказалось, причин этому несколько. По данным исследователя Дэна Бюттнера жители острова Окинава, а именно там зарегистрировано больше всего долгожителей, всю жизнь следуют всего лишь нескольким правилам.

Так, основу их рациона составляет батат и соевый сыр тофу. Первый ингредиент содержит большое количество сложных углеводов, а второй — белка. При этом японцы стараются не переедать и предпочитают закончить трапезу чуть раньше, чем придет насыщение.

Свободное время они стараются посвящать своим друзьям и близким. На острове принято дружить десятилетиями и не закрываться от окружающих.

И именно эти правила, как считает Бюттнер, помогают японцам с острова Окинава жить долгие годы и до последних дней оставаться счастливыми.