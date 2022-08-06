Дело не в молодой любовнице: Ивлев проговорился, как его увели из семьи

Константин Ивлев не раз заступался за молодую возлюбленную Валерию Куденкову, которая стала его второй супругой. В беседах с журналистами и телеведущими он не уставал осыпать избранницу комплиментами, чем однажды ненароком вскрыл правду о предыдущем браке.

Ивлев выделил одно важное качество Куденковой: умение поддерживать разговор. Повар описал Валерию образованной, интересной личностью с богатым жизненным опытом, который легко нивелирует большую разницу в возрасте.

«Нам всегда весело и есть о чем поговорить. Как раз этого не было в моих предыдущих отношениях», — признался Константин в интервью с «7Дней ».

Родство душ позволило паре выдержать давление прессы и осуждение публики, и даже в этом большую роль, по словам Ивлева, сыграла Куденкова. Она продемонстрировала завидную выдержку, когда после откровений его бывшей жены в медиа пространстве началась настоящая травля.