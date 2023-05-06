Дело не в изменах: Жулин озвучил настоящую причину развода с Навкой

Не сосчитать, сколько распалось звездных браков, но этот развод до сих пор многим не дает покоя. В 2010 году о своем расставании заявили Татьяна Навка и Александр Жулин, что стало потрясением для публики.

Лишь те, кто знал о семейной жизни пары чуть больше, не были сильно удивлены и даже нашли причину разрыва. Жулин не хранил верность олимпийской чемпионке, изменяя ей с фигуристкой Оксаной Грищук. Навка об этом узнала, простила, но осадочек, как говорится, остался.

Тем не менее поклонники глубоко заблуждаются, считая, что супруги разошлись из-за измен. Как уверяет спортсмен, дело вовсе не в этом. Истинную причину, по которой фигурист перестал жить с Навкой, он озвучил в новом интервью.

«То, что мы расстались, — это произошло по обоюдному согласию. Наверное, чуть-чуть подустали друг от друга», — отметил Жулин в беседе с порталом PopCornNews .

При этом он уточнил, что с бывшей женой остался в хороших отношениях ради их общей дочери Александры.