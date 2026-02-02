Дело не в Хюррем: почему на самом деле ночь четверга принадлежала законной жене Султана

Ночь четверга имела особое значение для Хюррем Султан. В одном из эпизодов сериала «Великолепный век» показано, как она вступила в спор с Фирузе, наложницей султана, из-за права проводить ночь четверга с повелителем.

Кратко об истории

Важно отметить, что для мусульман священным является месяц Раджаб, который считается «месяцем Аллаха». В этот период Всевышний проявляет особую щедрость и милость к людям. Первая ночь с четверга на пятницу этого месяца ознаменована зачатием пророка Мухаммеда. В этот день родители пророка Абдулла и Амина заключили никаях, а затем спустились ангелы, предвещая его рождение.

Что было важно и почему

В сериале «Великолепный век» показано, что Сулейман имел право выбирать, с кем провести ночь. Главная калфа отвечала за установление порядка хальветов для наложниц и жен султана.

Согласно установленным порядкам, ночь четверга предназначалась для официальной супруги султана. Если султанша оставалась одна в течение трех ночей четверга подряд, она имела право обратиться с жалобой к кадию.

У султана могло быть до четырех официальных жен, но главной считалась та, которая родила ему наследника, старшего сына. Именно она пользовалась преимущественным правом на проведение ночи четверга с повелителем.

Пятница также является важным днем, и начинается этот день с заходом солнца в четверг. В одном из хадисов говорится:

Иудеи получили субботу, христиане – воскресенье, а мусульманам дарована пятница.

Таким образом, ночь с четверга на пятницу обладает священным статусом и особой значимостью. Для каждой султанши возможность провести этот день недели с повелителем означала укрепление своего положения и возвышение в гареме.