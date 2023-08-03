Дело не в гриппе: какую правду о состоянии Мирошниченко скрывали от всех

Артистка скончалась в больнице, так и не приходя в сознание.

Ирина Мирошниченко ушла из жизни в возрасте 82 лет. Несколько дней назад звезда сцены была госпитализирована с тяжелой формой гриппа, что и стало, как писали СМИ, причиной смерти. Однако оказалось, что эта информация далека от правды.

По данным Telegram-канала Mash, предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность, которая возникла вследствие септического шока. Из-за нее ткани не пропускают кислород, а артериальное давление становится критически низким.

Помимо этого, врачи обнаружили у артистки опухоль части клиновидной кости черепа, которую называют турецким седлом.

Отметим, что близкие артистки пока никак не прокомментировали трагедию. Неизвестно, когда пройдет прощание с Ириной Мирошниченко и на каком кладбище она будет захоронена.