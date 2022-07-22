Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ

Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ

22 июля 2022 11:20
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ

Наследник престола заботится о репутации своей избранницы.

Принц Гарри сделал все возможное, чтобы сюжет биографического сериала «Корона» не коснулся его взрослой жизни. Герцог был против появления в шоу Меган Маркл.

Как рассказала королевский биограф Анджела Левин, еще два года назад наследник престола был полон решимости повлиять на творческие планы стриминговой платформы Netflix, которая занимается разработкой проекта. В итоге вместе с Меган Маркл они даже заключили контракт с компанией на разработку собственного шоу. Одним же из условий договора была приостановка сюжета «Короны» до появления в сериале Меган Маркл.

Как пишет портал MarieClaire, подобное решение может быть связано с желанием принца Гарри показать поклонникам лишь одну версию произошедших событий. Якобы наследник короны решил любыми способами проконтролировать, как именно платформа покажет его супругу, поэтому и договорился о собственном реалити-шоу, которое станет полностью его детищем.

Отметим, даты выхода проекта о жизни герцогов Сассекских в США пока неизвестны. Сообщается, что съемочная группа Netflix могла сопровождать принца во время его недавней поездки в Лондон.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Related video