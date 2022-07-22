Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ

Принц Гарри сделал все возможное, чтобы сюжет биографического сериала «Корона» не коснулся его взрослой жизни. Герцог был против появления в шоу Меган Маркл.

Как рассказала королевский биограф Анджела Левин, еще два года назад наследник престола был полон решимости повлиять на творческие планы стриминговой платформы Netflix, которая занимается разработкой проекта. В итоге вместе с Меган Маркл они даже заключили контракт с компанией на разработку собственного шоу. Одним же из условий договора была приостановка сюжета «Короны» до появления в сериале Меган Маркл.

Как пишет портал MarieClaire , подобное решение может быть связано с желанием принца Гарри показать поклонникам лишь одну версию произошедших событий. Якобы наследник короны решил любыми способами проконтролировать, как именно платформа покажет его супругу, поэтому и договорился о собственном реалити-шоу, которое станет полностью его детищем.

Отметим, даты выхода проекта о жизни герцогов Сассекских в США пока неизвестны. Сообщается, что съемочная группа Netflix могла сопровождать принца во время его недавней поездки в Лондон.