Дело не только во внешности: почему русских девушек неохотно брали в гарем османского султана

В турецких гаремах евнухи присматривали за настоящими красавицами со всего света. Сериал «Великолепный век» показал зрителям, что среди рабынь могли оказаться и славянки: одна из них, Хюррем, в итоге стала самой могущественной женщиной в Османской империи.

Однако в реальности турки неохотно брали в гарем русских девушек. Султаны предпочитали горячих южных брюнеток, а холодная внешность славянских красавиц их не впечатляла.

Характер женщин и вовсе отпугивал. Русских дам побаивались в гаремах из-за непокорности и строптивости. От них всегда можно было ожидать какого-то подвоха. Девушки шли против правил, строили козни другим наложницам и не желали подчиняться даже султану. Держать рядом такую рабыню и постоянно ждать удара в спину — занятие не из приятных.

Кроме того, русские женщины редко оказывались в турецких гаремах просто потому, что не попадали в плен захватчиков. Войска страны хорошо обороняли от набегов свое население и земли, а потому красавицы были под защитой.