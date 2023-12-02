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Дело не только во внешности: почему русских девушек неохотно брали в гарем османского султана

2 декабря 2023 09:30
Дело не только во внешности: почему русских девушек неохотно брали в гарем османского султана

Хюррем стала исключением.

В турецких гаремах евнухи присматривали за настоящими красавицами со всего света. Сериал «Великолепный век» показал зрителям, что среди рабынь могли оказаться и славянки: одна из них, Хюррем, в итоге стала самой могущественной женщиной в Османской империи.

Однако в реальности турки неохотно брали в гарем русских девушек. Султаны предпочитали горячих южных брюнеток, а холодная внешность славянских красавиц их не впечатляла.

Характер женщин и вовсе отпугивал. Русских дам побаивались в гаремах из-за непокорности и строптивости. От них всегда можно было ожидать какого-то подвоха. Девушки шли против правил, строили козни другим наложницам и не желали подчиняться даже султану. Держать рядом такую рабыню и постоянно ждать удара в спину — занятие не из приятных.

Кроме того, русские женщины редко оказывались в турецких гаремах просто потому, что не попадали в плен захватчиков. Войска страны хорошо обороняли от набегов свое население и земли, а потому красавицы были под защитой.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" 2011-2014
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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