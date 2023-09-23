«Дело молодое»: Глушко высказался о тайной свадьбе сына со стриптизершей

Наташа Королева снова дала повод для обсуждений личной жизни. Но на этот раз дело касается не отношений певицы с мужем, а их сына. Дело в том, что не так давно внимательные поклонники заметили на правой руке Архипа Глушко кольцо, похожее на обручальное.

В Сети тут же решили, что молодой человек женился на своей давней возлюбленной. Уже больше трех лет исполнитель встречается с девушкой по имени Мелисса. В прошлом она работала стриптизершей в одном из столичных заведений.

Год назад пара начала жить вместе в съемном жилье. Пока молодые люди не встали на ноги, Королева помогает им деньгами. При этом она никогда не скрывала, что не одобряет потенциальную невестку и считает ее проходной пассией сына.

А недавно и Глушко высказался о тайной свадьбе наследника. По словам танцора, пока ни о каких серьезных отношениях Архипа с избранницей речи не идет, так как сейчас молодой человек сосредоточен на своей учебе и будущей карьере.