«Дело молодое»: Глушко высказался о тайной свадьбе сына со стриптизершей
Артист считает, что наследнику лучше сосредоточиться на другом.
Наташа Королева снова дала повод для обсуждений личной жизни. Но на этот раз дело касается не отношений певицы с мужем, а их сына. Дело в том, что не так давно внимательные поклонники заметили на правой руке Архипа Глушко кольцо, похожее на обручальное.
В Сети тут же решили, что молодой человек женился на своей давней возлюбленной. Уже больше трех лет исполнитель встречается с девушкой по имени Мелисса. В прошлом она работала стриптизершей в одном из столичных заведений.
Год назад пара начала жить вместе в съемном жилье. Пока молодые люди не встали на ноги, Королева помогает им деньгами. При этом она никогда не скрывала, что не одобряет потенциальную невестку и считает ее проходной пассией сына.
А недавно и Глушко высказался о тайной свадьбе наследника. По словам танцора, пока ни о каких серьезных отношениях Архипа с избранницей речи не идет, так как сейчас молодой человек сосредоточен на своей учебе и будущей карьере.
«Я вспоминаю себя в этом возрасте: у меня тоже были девчонки, дело молодое. Но идеи жениться тогда не возникало», — приводит слова Тарзана издание «СтарХит».