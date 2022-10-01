Дело дошло до драки: правду о браке Клары Лучко предали огласке

В 1949 году актриса Клара Лучко сыграла Дашу Шелест в фильме «Кубанские казаки». Роль не только сделала ее звездой, но и подарили мужа.

Однажды Лучко познакомилась с режиссером Иваном Пырьевым, который пригласил молодую артистку в свою новую музыкальную комедию на роль ударницы труда. Пырьев положил глаз на Клару Лучко, но не ему одному приглянулась артистка. В Лучко без памяти влюбился актер Сергей Лукьянов. Однажды он не стерпел и, схватив режиссера за грудки, швырнул его в кусты. Пырьев хотел выгнать наглеца из картины, но за него вступилась жена режиссера, Марина Ладынина.

Клара Лучко оценила поступок Лукьянова – и в 1950 году пара поженилась, а через год у них родилась дочь Оксана. Но счастье влюбленных длилось не так долго, как хотелось. В 1965 году актер Сергей Лукьянов внезапно умер. Лишь спустя годы Лучко вышла замуж повторно, за журналиста Дмитрия Мамлеева.