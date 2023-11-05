Дело даже не в питании: 123-летний россиянин раскрыл свой главный секрет

Старец рассказал, что помогло ему прожить так долго.

Аппаз Илиев был признан старейшим мужчиной в России. В возрасте 123 лет он скончался весной этого года. И перед смертью раскрыл секрет своего долголетия.

Как оказалось, Аппаз не придумывал себе строгих диет и не устанавливал правил, как делают другие рекордсмены по продолжительности жизни. Он старался правильно питаться продуктами со своего огорода, не курил, не пил и даже не принимал таблетки без особой необходимости.

«Ценить то, что имеем, и делиться», — призывал всех долгожитель.

По словам долгожителя, именно принципы здорового образа жизни помогли прожить ему настолько долго. Он наслаждался каждым днем, не избегал физической активности и спал по 11 часов в сутки. Илиев радовался жизни и до последних дней был окружен своими близкими, которые заботились о нем, что и помогло ему прожить так долго.